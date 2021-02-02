الأوضاع الأمنية والسياسية تعرقل عودة النازحين إلى قضاء سنجار

2021/02/02 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مراقبون أمنيون من عرقلة عودة النازحين إلى قضاء سنجار جراء طبيعة الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعصف بالقضاء.

وقال مراقبون للشأن الأمني، إن الوضع في سنجار بات معقدا للغاية جراء رفض الجماعات المسلحة الخروج من القضاء، فضلا عن ممارسة انتهاكات ذات طابع طائفي بحق سكنة القضاء من قبل تلك الجماعات، محذرين من انعكاس تلك الأوضاع على عودة النازحين، وإعادة إعمار البلدة، ما قد يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الوضع الاجتماعي والتعايش بين مكوناته.

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