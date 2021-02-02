الكشف عما قد يؤدي إلى حدوث نزيف دماغي وكيفية إيقافه

2021/02/02 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يمكن أن تنهي السكتة الدماغية حياتك، خاصة إذا كان نزيفا دماغيا، كالذي يحدث عندما تنفجر الأوعية الدموية الضعيفة التي تغذي الدماغ.

وهناك نوعان من السكتة الدماغية النزفية، أحدهما عندما تنفجر الأوعية الدموية مسببة نزيفا في الدماغ، أو عندما يحدث تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.



فما الذي يمكنك فعله لتقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة؟.

أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن السبب الرئيسي للسكتة الدماغية النزفية هو ارتفاع ضغط الدم، الذي يضعف الشرايين في الدماغ ويجعلها أكثر عرضة للتمزق.

وهناك خمسة عوامل رئيسية تساهم في ارتفاع ضغط الدم.



وهذه هي:

زيادة الوزن.

شرب كميات كبيرة من الكحول.

التدخين.

قلة ممارسة الرياضة.

الضغط العصبي.

وفي حين أنه من المنطقي ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي (أو إنقاص الوزن إذا لزم الأمر)، وعدم التدخين وتقليل مستويات التوتر، لا يمكن تغيير بعض العوامل.

وعلى سبيل المثال، أن تبلغ من العمر 55 عاما أو أكثر يعرضك لخطر الإصابة بسكتة دماغية أكثر من الشخص الأصغر سنا.

وإذا أصيب أحد الأقارب، مثل أحد الوالدين أو الأجداد أو الأشقاء بسكتة دماغية، فمن المرجح أن تكون مخاطر إصابتك أعلى.

ويزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أيضا إذا كنت من أصل جنوب آسيوي أو إفريقي أو كاريبي.



والسبب في ذلك أن هذه الفئات من الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

كما أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بسكتة دماغية أو سكتة دماغية صغيرة أو نوبة قلبية، هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية “من الممكن أن تقلل بشكل كبير من خطر إصابتك بسكتة دماغية عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة”.

تغيير نمط الحياة

تكمن أفضل طريقة لتجنب السكتة الدماغية في اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التدخين أو الإفراط في شرب الكحول.

ويمكن أن تقلل تعديلات نمط الحياة هذه من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين.

ويحدث تصلب الشرايين عندما تنسد الشرايين بفائض الكوليسترول “الضار”.

ويمكن أن يؤدي اتباع نمط حياة صحي أيضا إلى تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

الحمية

يجب على المرء أن يأكل “الكثير من الفاكهة والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة” – حاول أن تستهدف على الأقل خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم.

ممارسه الرياضة

يجب أن يتضمن ذلك “تمارين هوائية معتدلة الشدة، مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع”.

تخلص من العادات السيئة

حذرت NHS من أن “التدخين يزيد بشكل كبير من خطر إصابتك بسكتة دماغية.



وهذا لأنه يضيق الشرايين ويجعل دمك أكثر عرضة للتخثر”.



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