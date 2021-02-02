2021/02/02 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة الكمارك عن ضبط (٧) شاحنات محملة بمواد مختلفة مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة في مدخل بغداد.وذكر بيان للهيئة :" ان مفارز قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى ، بالتعاون مع شرطة الكمارك ، ضبطت عند مدخل مدينة بغداد (٧) شاحنات محملة بمواد ( مضخات زراعية و طابوق تغليف و قبضة ابواب المنيوم و زوارق نهرية و ملابس مستعملة) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة ./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط (٧) شاحنات محملة بمواد مختلفة مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة في مدخل بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط (٧) شاحنات محملة بمواد مختلفة مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة في مدخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).