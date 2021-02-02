باريس سان جيرمان يربط نيمار حتى صيف 2026

2021/02/02 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خطوة جادة للغاية نحو الاحتفاظ بنجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا.وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن إدارة النادي الباريسي توصلت لاتفاق مع نيمار على تمديد التعاقد لاربع سنوات.وأشار مراسل الشبكة الفرنسية، إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة سيكون خلال أسبوع على الأكثر.وينتهي تعاقد اللاعب البرازيلي مع / بي إس جي / في صيف 2022، علما بأنه انضم قادما من برشلونة في صيف 2017.وأعلن نيمار عبر قناة "TF1" رغبته بشكل صريح في الاستمرار داخل صفوف الفريق الباريسي، وترحيبه بتمديد التعاقد.وقال المهاجم البرازيلي "أحب باريس، لقد تغيرت الأوضاع تماما، وأصبحت أكثر هدوءًا، وأريد مواصلة الإنجازات مع النادي"./انتهى9

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