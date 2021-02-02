ضبط (٧) شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط عند مداخل العاصمة

2021/02/02 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط (٧) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة عند مداخل مدينة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، ان “مفارز قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى و بالتعاون مع شرطة الكمارك تضبط عند مداخل مدينة بغداد (٧) شاحنات محملة بمواد ( مضخات زراعية و طابوق تغليف و قبضة ابواب المنيوم و زوارق نهرية و ملابس مستعملة) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة”.

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