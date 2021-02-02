PUKmedia ينشر تفاصيل الهجوم الارهابي في قضاء خانقين

2021/02/02 | 21:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قوة من الحشد الشعبي حدود قضاء خانقين، اليوم الثلاثاء، الى هجوم ارهابي، مما ادى الى استشهاد عدد منهم.

وقال مصدر مطلع خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجاميع داعش الارهابية قامت بالهجوم على قوات الحشد الشعبي في منطقة نفط خانة التابعة لقضاء خانقين، ووقعت اشتباكات مسلحة بين الجانبين.

واضاف: ان الهجوم الارهابي اسفر عن استشهاد 5 من افراد الحشد الشعبي، مشيرا الى ان القوات الامنية نفذت عملية امنية واسعة لملاحقة المجاميع الارهابية.

هذا واعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان عن استشهاد 5 خمسة مقاتلين اثر الهجوم الارهابي، وهم كل من: محمد ظافر التميمي/ معاون مسؤول الاستخبارات في اللواء الأول، وعباس محمد حسين الخزرجي/ معاون مسؤول الحركات في اللواء الأول، امير عبد الحسن العياشي/ معاون مسؤول مكافحة المتفجرات في اللواء الأول، مصطفى ناجي البوبصيري/ مقاتل، عبد الله محمد الخربطلي/ مقاتل.

PUKmedia خاص

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