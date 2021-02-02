دولة القانون تعتبر التدخل الدولي بالانتخابات المقبلة انتهاكا للسيادة

2021/02/02 | 21:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعرب ائتلاف دولة القانون عن رفضه القاطع لأي تدخل دولي بالانتخابات النيابية المقبلة، واصفا أي تدخل دولي على انه انتهاك للسيادة وعدم احترام لهيبة الدولة، وفق تعبيره.

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء النوري لـ دجيتال ميديا " NRT عربية " ان " التدخل الدولي من شأنه إعادة سيناريو انتخابات عام 2018 حيث صادقت الأمم المتحدة على نتائج الانتخابات رغم انها شهدت التزوير الحاصل في عدد من مراكز الاقتراع، الأمر الذي تسبب بما نعيشه من أزمات".

وأضاف أن " توجه دولة القانون الساعي إلى فرض هيبة الدولة واحترام سيادة القانون يقتضي أن يكون دور الأمم المتحدة هو الإشراف على الانتخابات وعدم التدخل المباشر فيها بأي شكل من الأشكال".

هذا وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن في وقت سابق عن توجيه العراق طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن للرقابة على الانتخابات المقبلة.

وقال حسين في تصريح تابعته دجيتال ميديا " NRT عربية" إن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد من أهم الأهداف في المنهاج الحكومي، وهي مستعدة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".

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