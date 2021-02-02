الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 7 ارهابيين في نينوى والانبار

2021/02/02 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القاء القبض على 7 ارهابيين في نينوى والانبار وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. وذكر بيان للاستخبارت العسكرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشرة بقيادة عمليات نينوى من القاء القبض …

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