2021/02/02 | 21:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خاص نظم أهالي قضاء الفهود شرق مدينة الناصرية ،الثلاثاء، مجلس عزاء على روح مواطن مصري عاش معهم ثلاثة عقود وتوفي أثر وعكة صحية.وقال شهود عيان لـ”المركز الخبري” ان “اهالي قضاء الفهود اقاموا مجلس عزاء على روح مواطن مصري الجنسية عاش معهم وعمل الى جانبهم طوال 40 سنة قضاها داخل القضاء”.واضاف ان “العشرات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



وفاءً للأعوام الأربعين ..



الفهود تودع أحد أهاليها المصريين المركز الخبري الوطني.

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