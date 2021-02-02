الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً لأعلى مستوى في شهرين

2021/02/02 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي عالمياً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوى منذ شهرين.

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