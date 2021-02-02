"بوينج" تخطط لبيع سندات للمرة الثالثة منذ أبريل

2021/02/02 | 21:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تعتزم شركة "بوينج" بيع سندات للمرة الثالثة منذ أبريل/نيسان الماضي، لإعادة تمويل الميزانية العمومية التي عانت بسبب الوباء.

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