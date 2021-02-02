2021/02/02 | 21:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تصدر تحذيراً شديداً من التراخي: الإصابات تتزايد تدريجياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/02 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر تحذيراً شديداً من التراخي: الإصابات تتزايد تدريجياً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر تحذيراً شديداً من التراخي: الإصابات تتزايد تدريجياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).