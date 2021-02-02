السجن للمعارض الروسي نافالني.. وواشنطن تدعو للإفراج عنه

2021/02/02 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن قلقها العميق حيال حكم السجن بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.

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