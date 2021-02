MediaTek تصدر شريحة 5G للحصول على حصة بالسوق الأمريكي

2021/02/02 | 21:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدرت شركة MediaTek المصنعة للرقائق التايوانية، شريحة 5G جديدة تهدف إلى مساعدتها على اكتساب حصة سوقية في الولايات المتحدة.إلى جانب Qualcomm Inc و Samsung Electronics Co Ltd ، تعد MediaTek واحدة من الموردين القلائل لشرائح المودم التي تساعد الأجهزة مثل الهواتف الذكية على الاتصال بشبكات البيانات المحمولة.وتوفر الشركة الرقائق لشركات تصنيع الهواتف […]

