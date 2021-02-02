زيدان يهزم فيروس كورونا

2021/02/02 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تعافى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي أصيب به يوم 23 يناير الجاري.

ووفقا للحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على موقع “تويتر”، فإن زيدان تعافى من فيروس كورونا، وحضر مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء.

ويستعد ريال مدريد لمباراة أمام مضيفه هويسكا، يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب زيدان عن آخر مباراتين لريال مدريد في الليغا، وترك مهمة قيادة الفريق الملكي لمساعده دافيد بيتوني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.



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