من الأكثر رُعبا : الفرعون المستبد أم الشعب الخانع المستضعف ؟ - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :1 ـ ( س ) قتل ( ص ) .
أهل ( ص ) يحملون ثأرا .
( س ) عليه تُار .
( س ) يسير خائفا يترقب ، ينام في أحضان الكوابيس .
هذا عن شخص واحد قتل شخصا واحدا .
فماذا عمّن قتل وعذّب وظلم عشرات الملايين !؟ 2 ـ المستبد يحتكر القوة والسُّلطة والسلاح ، وحوله الجيش والأمن والمخابرات والقضاة والنيابة والاعلام والصحابة وجيوش من البلطجية .
ومع هذا فهو خائف .
يرتعب من كلمة نقد تبغى الإصلاح ، يسجن قائلها ، ......
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