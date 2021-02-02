من الأكثر رُعبا : الفرعون المستبد أم الشعب الخانع المستضعف ؟ - أحمد صبحى منصور

2021/02/02 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :1 ـ ( س ) قتل ( ص ) .



أهل ( ص ) يحملون ثأرا .



( س ) عليه تُار .



( س ) يسير خائفا يترقب ، ينام في أحضان الكوابيس .



هذا عن شخص واحد قتل شخصا واحدا .



فماذا عمّن قتل وعذّب وظلم عشرات الملايين !؟ 2 ـ المستبد يحتكر القوة والسُّلطة والسلاح ، وحوله الجيش والأمن والمخابرات والقضاة والنيابة والاعلام والصحابة وجيوش من البلطجية .



ومع هذا فهو خائف .



يرتعب من كلمة نقد تبغى الإصلاح ، يسجن قائلها ، ......





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