من وحي الهجرة السرية - عذري مازغ

2021/02/02 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ أأهدي هذا النص إلى أخي وشقيقي "أمناي غاندي"الحكي في النص الادبي ليس تقريرا سياسيا أدبيا، بل هو خروج عن النص بإضافات متخيلة فعليا لكنها مرتبطة بالواقعفي نهر صغير نسميه "ماريغ" (مالح بالعربية) بمنطقة أغبال، كان هذا النهر برغم صغره قد جرفني يوما ما وانا طفل بشكل ما، بعد ذلك أكره الماء، ويعظم خوفي منه عندما سقطت من البغل وهو يقفز على ساقية أخرى لسقي المزارع على ضفاف نهر مربيع وفي منتصف السبعين ......





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