السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة ابتداء من يوم غد

2021/02/02 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، إنه "تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة"، وذلك "وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية".

ويخص الإجراء كل من الأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان ، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان.

ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى، إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

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