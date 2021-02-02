شرطة النجف : لا صحة لاغلاق المدينة القديمة

2021/02/02 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ نفت قيادة شرطة النجف الاشرف ما إشيع عن اغلاق المدينة القديمة حيث مرقد الإمام علي (ع).وقال المقدم مقداد الموسوي مسؤول الاعلام في القيادة ، في تصريح رسمي:" ان مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف تعمل على استتباب الأمن والنظام في المحافظة ولا صحة للاشاعات التي يطلقها البعض حول غلق المدينة القديمة".واضاف الموسوي :" ان انتشار الاجهزة الامنية في المحافظة هو امر طبيعي ضمن خطط أعدتها الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون، وأن ما يثار من مزاعم كاذبة حول وجود خلل او غلق للمدينة القديمة هو اخبار كاذبة عارية عن الصحة"./ انتهى

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