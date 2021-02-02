2021/02/02 | 21:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تصاعد نسب الاصابات بفايروس كورونا بشكل تدريجي خلال الاسابيع الثلاثة، فيما لوحت بالحظر الشامل في حال تدهور الوضع الوبائي.وقالت الوزارة في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، إنها “حرصت من خلال بياناتها وتصريحات خبرائها طيلة الفترة الماضية على تكرار التحذير والتنبيه للمواطنين الكرام من التهاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تلوح بحظر جديد احترازا من موجة فيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تلوح بحظر جديد احترازا من موجة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تلوح بحظر جديد احترازا من موجة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).