2021/02/02 | 22:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، 5 قرارات جديدة، وبحث جملة من القضايا ومستجدات الأحداث في البلاد.وأقر مجلس الوزراء في بيان صادر، اليوم، قيام وزارة المالية بتخويل وزارة الصحة بصرف …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 قرارات للحكومة العراقية أبرزها يتعلق بمشروع تجارة زيت الوقود مع لبنان) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 قرارات للحكومة العراقية أبرزها يتعلق بمشروع تجارة زيت الوقود مع لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).