المالية النيابية تجري مناقلات لتخصيص مبالغ إعادة الإعمار لبعض المناطق

2021/02/02 | 22:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجرت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، مناقلات في قانون الموازنة لتخصيص مبالغ كافية لإعمار عدد من المناطق وإنشاء بنى تحتية، فيما ناقشت السبل الكفيلة لإعمار مصفى بيجي.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور أعضاءها، عقدت اجتماعها الثامن والثلاثين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة […]

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