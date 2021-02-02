بالصور:مدينة في جنوب العراق تقيم تشييعا ومأتما كبيرا لمواطن مصري يسكن منذ 30 سنة فيها

2021/02/02 | 22:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اهالي قضاء الفهود في محافظة ذي

قار جنوبي العراق تشييعاً ومجلس عزاء

كبير للمواطن المصري " سيد محمد " الذي

توفي يوم امس في القضاء حيث سكن المواطن

المصري هذه المنطقة منذ ما يقارب

الثلاثين عاماً.

ونق

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