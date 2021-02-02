المالية النيابية تعلن اجراء مناقلات لتخصيص مبالغ إعادة الإعمار لبعض المناطق

2021/02/02 | 22:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، اجراء مناقلات في قانون الموازنة لتخصيص مبالغ كافية لإعمار عدد من المناطق وإنشاء بنى تحتية، فيما ناقشت السبل الكفيلة لإعمار مصفى بيجي. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور أعضاءها، عقدت اجتماعها …

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