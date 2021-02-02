شرطة النجف تنفي هروب سجناء من احد المعتقلات في المحافظة

2021/02/02 | 22:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف نفت مديرية شرطة محافظة النجف، الثلاثاء، هروب سجناء من احد المعتقلات في المحافظة. وذكر مدير اعلام وعلاقات المديرية المقدم مقداد الموسوي، في ايضاح صوتي، تلقاه “النور نيوز”، ان “خبرا انتشر عن هروب عدد من السجناء في محافظ النجف، ننفي ذلك وهو عار عن الصحة”.

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