الاتحاد الأوروبي: نبذل “جهدا كبيرا” لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران‎

2021/02/02 | 22:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يبذل ”جهدا كبيرا“ مع الإدارة الأمريكية الجديدة لرفع العقوبات الأحادية التي فرضتها واشنطن على إيران، وحث طهران على احترام تعهداتها في الاتفاق النووي.وقال بيتر ستانو: إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل يلعب دور المنسق ويبذل جهدا كبيرا …

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