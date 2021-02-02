لبنان تسجل 81 وفاة و2770 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/02 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 81 وفاة و2770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3226، فيما إجمالي عدد الإصابات 305842.

وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 63 وفاة و2020 إصابة بالفيروس يوم أمس الاثنين.

وفرضت السلطات اللبنانية إغلاقا عاما في البلاد يستمر حتى 8 شباط، بعد ارتفاع حاد بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.



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