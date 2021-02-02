الحلبوسي يوجه دعوة لرئيس مجلس الشعب السوري لزيارة العراق

2021/02/02 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعوة الى رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، لزيارة العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي التقى مع حموده صبّاغ رئيس مجلس الشعب السوريّ، وسلّمَ القائم بالأعمال رسالة دعوة من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ، موجهة إلى رئيس مجلس الشعب لزيارة جمهورية العراق.

واضاف، ان القائم بالأعمال نقل تحيّات رئيس مجلس النواب العراقي و فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي.

من جانبه عبّر رئيس مجلس الشعب السوري، عن شُكره للدعوة الكريمة الموجهة إليه لزيارة العراق، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت، وطلب نقل تحيّاته إلى رئيس مجلس النواب، متمنياً لشعب العراق المزيد من الإزدهار والسلام والرفاه.

واكد صباغ، على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الأصيلة والمتجذّرة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة الصُعُد، لافتاً إلى أن ما أصاب العراق من استهداف ممنهج من قبل جماعات الإرهاب، كذلك طالَ سوريّا، مُشيراً إلى أن العراقَ وسوريّا تربطهما روابط تاريخية متعددة.

ونوه إلى ان العمق الستراتيجي متداخل بين الجانبين الشقيقين.

بدوره أكّد القائم بالأعمال أن العراق يؤمن بمبدأ حسن الجوار ويدعو دائماً إلى عدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد، مشيراً إلى أن الشعب السوري هو من يقرر شؤونه الداخليّة.

وتطرّقَ القائم بالأعمال، بحسب البيان، إلى عمق التنسيق بين البلدين على صُعُد مختلفة، منها مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والتعاون الاقتصادي، والذي يخدم البلدين الشقيقين، متمنياً عودة الأمن والاستقرار في سوريّا، كاشفاً عن أهمية الانفتاح الاقتصادي للبلدين وبما يخدم مصالح الشعبين.

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