إيضاح من شرطة النجف بعد أنباء هروب سجناء من معتقلهم بالمحافظة

2021/02/02 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت مديرية شرطة محافظة النجف، الثلاثاء، هروب سجناء من احد المعتقلات في المحافظة.

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وذكر مدير اعلام وعلاقات المديرية المقدم مقداد الموسوي، في ايضاح صوتي، تلقاه "ناس" (2 شباط 2021)، ان "خبرا انتشر عن هروب عدد من السجناء في محافظ النجف، ننفي ذلك وهو عار عن الصحة".

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