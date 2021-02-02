عراقيون.. عقيدة الحشد جعلتنا نأمن لمستقبل بلدنا

2021/02/02 | 22:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ترند العراق مساء اليوم الثلاثاء عدة وسومات منها وسم #الحشد_الشعبي ووسم #ديالى ووسم #نفط_خانه حيث تفاعل النشطاء مع الهجوم الغادر الجبان لجماعات "...

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