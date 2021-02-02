بعد بثها للاكاذيب.. شاهد

2021/02/02 | 22:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقر قناة الحرة في العاصمة العراقية بغداد من الداخل خاليا من الكوادر العاملة فيه....

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