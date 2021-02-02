الحشد الشعبي ينتشر على مساحات واسعة قرب سوريا والأردن

2021/02/02 | 22:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الظروف الطقس الباردة وهجمات عناصر داعش الوهابية على بعض المناطق في المحافظات الشمالية والغربية من العراق، تواصل تشكيلات الحشد الشعبي مهامها الأمن...

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