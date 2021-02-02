شرطة النجف تنفي هروب سجناء داخل المحافظة

2021/02/02 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نفي…… تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر هروب سجناء داخل محافظة النجف أن ما تروج له هذه الصفحات هو اخبار كاذبة واشاعات تستهدف الإساءة للمحافظة وامن المحافظة ونحذر من يزيف ويروج للاكاذيب ، بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء للمحافظة وينشر معلومات واخبار غير صحيحة.اعلام مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف.

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