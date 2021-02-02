وزير الخارجية يزور ايران غدا

2021/02/02 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بغداد / نينا/ اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، ان وزير الخارجية فؤاد حسين سيزور ايران غدا الاربعاء لبحث عدد من القضايا المشتركة مع المسؤولين الايرانيين./ انتهى9

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