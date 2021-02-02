السعودية تمنع دخول مواطني 20 دوله ثلاث منها عربية

2021/02/02 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اعلنت السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق دخول مواطني 20 دولة إلى أراضيها بضمنها 3 دول عربية ، هي لبنان ومصر والامارات، في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية :" أن هذه الدول تشمل؛ الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان".كما يشمل القرار الزائرين القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.كما نوهت الوزارة بأنه سيتم العمل بذلك القرار، اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء الثالث شباط./انتهى8

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