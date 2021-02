د. مصطفى جاسم ينضم للكادر التدريبي لفريق الميناء بصفة مدربا للياقة البدنية

2021/02/02 | 22:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسم حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية بالتدريب البدني وسبق له أن عمل مع المنتخب الوطني للشباب للصالات لمدة أربعة سنوات وعمل مدربا للياقة بنادي القاسم ولديه معايشات في البرازيل والكويت وقطر وشهادة بالتدريب البدني من أكاديمية علوم الرياضة في النمسا بالإضافة إلى امتلاكه العديد من المؤلفات والبحوث حول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص د.



