حاملاً رسالة من الحلبوسي.. القائم باعمال العراق يلتقي رئيس مجلس الشعب السوري

2021/02/02 | 22:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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إلتقى القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي مع حموده صبّاغ رئيس مجلس الشعب السوريّ، وسلّمَ القائم بالأعمال رسالة دعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ، موجهة إلى رئيس مجلس الشعب لزيارة جمهورية العراق.

وقال بيان لوزارة الخارجية تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي، التقى مع حموده صبّاغ رئيس مجلس الشعب السوريّ، وسلّمَ القائم بالأعمال رسالة دعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، موجهة إلى رئيس مجلس الشعب لزيارة جمهورية العراق”، لافتا الى انه “نقلَ تحيّات رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين “.

من جانبه عبّر رئيس مجلس الشعب السوريّ عن شُكره “للدعوة الكريمة الموجهة إليه لزيارة العراق، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت، وطلب نقل تحيّاته إلى رئيس مجلس النواب”، متمنياً لشعب العراق “المزيد من الإزدهار والسلام والرفاه”.

واكد على “عمق العلاقات الأخوية التاريخية الأصيلة والمتجذّرة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة الصُعُد”، لافتاً إلى أن “ما أصاب العراق من إستهداف ممنهج من قبل جماعات الإرهاب، كذلك طالَ سوريّا”، مُشيراً إلى أن “العراقَ وسوريّا تربطهما روابط تاريخية متعددة وهنالك عمق ستراتيجي متداخل بين الجانبين الشقيقين”.

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