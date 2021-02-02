موديز: بريطانيا وإيطاليا الأكثر إثارة للمخاوف في أوروبا

2021/02/02 | 22:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وكالة "موديز" إن بريطانيا وإيطاليا تتصدران قائمة المخاوف في أوروبا خلال الخمس سنوات المقبلة.

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