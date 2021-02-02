اللامساواة سبب الانهيار الاقتصادي - حسن عجمي

2021/02/02 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تتعدّد أسباب الانهيار الاقتصادي ولكن سببه الأساس هو اللامساواة.



لذا احترام الحقوق الإنسانية كاحترام المساواة الاجتماعية و الاقتصادية مصدر بناء اقتصاد مزدهر يحتِّم نشوء النهضة الحضارية.



يُقاس مدى قوة أو ضعف الاقتصاد بعوامل عديدة منها عامل القوة الشرائية فإن كان الاستهلاك أقل تراجع الاقتصاد و إن كان الاستهلاك أكثر إزدهر الاقتصاد.



لكن اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية تؤدي لا محالة إلى ......





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