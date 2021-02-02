ألا إن البيجيديين هم المفسدون. - سعيد الكحل

2021/02/02 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل يواصل رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، السيد سعد الدين العثماني ، الإشادة "بنجاح الحكومة في مهمتها" ؛ وهو النجاح الذي ينسبه لحزبه ويسحبه على تدبير للجماعات الترابية التي يقودها.



ففي كلمته خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته شبيبة الحزب بإقليم شتوكة آيت بها يوم السبت 30 يناير 2021 ، لم يخف الأمين العام للبيجيدي إشادتها بحصيلة تدبير الحزب على رأس الحكومة والجماعات الترابية التي يفتخر به ......





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