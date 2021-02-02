التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية غرب بغداد

2021/02/02 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء،

تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية

ضد إحدى الأهداف في قضاء أبو غريب غربي

العاصمة بغداد، مما اسفر عن قتل 4 عناصر

"إرهابية".

وقالت الخلية في بيان اليوم، (2 شباط 2

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