بعد وفاته:مدينة بجنوب العراق تقيم تشييعا ومأتما كبيرا لمواطن مصري يسكن فيها منذ 30 سنة(مصور)

2021/02/02 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اهالي قضاء الفهود في محافظة ذي

قار جنوبي العراق تشييعاً ومجلس عزاء

كبير للمواطن المصري " سيد محمد " الذي

توفي يوم امس في القضاء حيث سكن المواطن

المصري هذه المنطقة منذ ما يقارب

الثلاثين عاماً.

ونق

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