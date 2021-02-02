كورونا يضرب بشدة في

2021/02/02 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس اللجنة الطبية لمستشفيات باريس، ريمي سالومون، الثلاثاء، من أن نسخة متحورة من كورونا، في وقت باتت البرتغال منذ أيام عدة البلد الأكثر تضررا بالوباء في العالم على مدى أسبوعين.

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