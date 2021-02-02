برشلونة يتصدر قائمة أعلى 10 أندية كرة قدم دخلا في العالم

2021/02/02 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تصدر نادي برشلونة الإسباني قائمة أعلى الأندية الرياضية دخلا في الموسم الرياضي (2019 / 2020) متخطيا ريال مدريد لأول مرة.

جاء ذلك في إحصائية يناير/ كانون الثاني 2021، التي نشرها موقع دوري كرة القدم المالي في ديلويت، وشملت 5 نواد إنجليزية وناديين إسبانيين وناديا واحدا من كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ضمن العشر الكبار.

ولفت الموقع إلى أن تلك الإحصائية ترصد الآداء المالي للأندية الرياضية الكبرى، مشيرا إلى أن إجمالي دخل أعلى 20 نادي رياضي في العالم نحو 9 مليارات و860 مليون دولار أمريكي.

وتراجع الدخل الإجمالي لأعلى 20 نادي كرة قدم في العالم بنسبة 12 في المئة مقارنة بالموسم السابق وهو ما يوازي مليار و320 مليون دولار.

وفيما يلي أعلى 10 أندية دخلا خلال موسم (2019 / 2020) وتشمل عائدات بث المباريات والحضور الجماهيري والأنشطة التجارية الأخرى، التي تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في تراجعها عن الموسم السابق، وسط تقديرات بحدوث تراجع أكبر خلال موسمم (2020 / 2021) بسبب الجائحة.

1- برشلونة

حقق برشلونة الإسباني دخلا نحو 859 مليون دولار و580 ألف دولار واحتل المرتبة الأولى عالميا.

2- ريال مدريد

حقق نادي ريال مدريد الإسباني عائدات قيمتها 859 مليونا و340 ألف دولار، واحتل المرتبة الثانية عالميا.

3- بايرن ميونيخ

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني عائدات قيمتها 762 مليونا و210 ألف دولار واحتل المرتبة الثالثة.

4- مانشيستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي عائدات قيمتها 687 مليونا و660 ألف دولار وحل في المرتبة الرابعة.

5- ليفربول

حل ليفربول الإنجليزي في المرتبة الخامسة بعائدات قيمتها 671 مليونا و460 ألف دولار.

6- مانشستر سيتي

حل مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة السادسة بعائدات قيمتها 660 مليونا و160 ألف دولار.

7- باريس سان جيرمان

حل باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة السابعة بعائدات قيمتها 649 مليونا و820 ألف دولار.

8- تشيلسي

حل تشيلسي الإنجليزي في المرتبة الثامنة بعائدات قيمتها 564 مليونا و600 ألف دولار.

9- توتنهام هوتسبر

حل توتنهام هوتسبر الإنجليزي في المرتبة التاسعة بعائدات قيمتها 535 مليونا و750 ألف دولار.

10- يوفنتوس

حل يوفنتوس الإيطالي في المرتبة العاشرة بعائدات قيمتها 478 مليونا و290 ألف دولار.



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