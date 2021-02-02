الحشد الشعبي يتصدى لهجوم إرهابي في الأنبار

2021/02/02 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانباء

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، صد هجوماً إرهابياً في الأنبار.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 27 بالحشد الشعبي تصدت، لتعرض داعشي إرهابي في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار".

واضاف، ان "الهجوم الإرهابي الغادر اسفر عن إصابة مقاتلين اثنين باللواء 27 بالحشد الشعبي".

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