الحشد الشعبي يتصدى لهجوم ارهابي في الأنبار

2021/02/02 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تصدت قوات اللواء 27 بالحشد الشعبي، لتعرض لعناصر من داعش الارهابي في جزيرة الكرمة بمحافظة الانبار.وذكر بيان لهيئة الحشد :" ان التعرض الارهابي الغادر اسفر عن اصابة مقاتلين اثنين باللواء "./انتهى9

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