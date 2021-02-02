التركمان يرفضون عودة البيشمركة لكركوك ..ويؤكدون ضرورة بقاء امن المحافظة بيد الحكومة الاتحادية

2021/02/02 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلنت الجبهة التركمانية،رفضها اي تغيير بالواقع الامني في المحافظة ومحاولة البيشمركة السيطرة على اراضي وآبار النفط شمال غرب المحافظة.وقال المتحدث باسم الجبهة محمد سمعان في بيان صحفي :" ان الجبهة ترفض بشكل قاطع اي تغيير بالواقع الامني في كركوك "، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مكتسبات عمليات فرض القانون في المحافظة منذ العام 2017.وعد المتحدث باسم الجبهة التركمانية اي تقدم لقوات البيشمركة ومحاولة السيطرة على آبار النفط فيها :" سابقة خطيرة "، مبينا :" ان المادة ١٤٣ من الدستور العراقي قد حددت حدود الاقليم".وبين :" ان عودة قوات البيشمركة مرفوضة من قبل التركمان والعرب ، و ان موقف التركمان واضح في ضرورة بقاء الامن في كركوك بيد الحكومة الاتحادية ".وكانت قوات البيشمركة قد تقدمت عدة كيلومترات بمحيط ناحية سركران التابعة لقضاء الدبس شمال غرب كركوك./انتهى

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