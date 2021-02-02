صحة السليمانية: لقاح كورونا سيمنح للكوادر الصحية اولاً

2021/02/02 | 23:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المديرية العامة لصحة السليمانية، تشكيل لجنة عليا للاشراف على عملية شراء واستيراد اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وقال الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان نسبة الاصابات بفايروس كورونا في جميع محافظات اقليم كوردستان في انخفاض مستمر والحمد لله.

واضاف: ان الحكومة الاتحادية شكلت لجنة عليا تضم ممثل عن وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ستقوم تلك اللجنة بعملية شراء واستيراد وتوزيع اللقاح المضاد لفايروس كورونا، مشيراً الى ان عملية الشراء ستكون من عدة شركات وبنسب مختلفة.

واضح: حسب الاجراءات التي حددتها منظمة الصحة العالمية سيتم منح اللقاح في البداية للكوادر والفرق الصحية وبعد ذلك الى الاشخاص المصابين بامراض مزمنة ومن ثم الاشخاص المسنين وبعدهم للاشخاص العاديين.

PUKmedia خاص

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