العراق: تلويح بإعادة الحظر الشامل بسبب زيادة إصابات كورونا

2021/02/02 | 23:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهاون في التزام إجراءات الوقاية من كورونا في العراق (Getty)

أكدت وزارة الصحة العراقية، مساء الثلاثاء، أنها قد تلجأ إلى إعادة فرض الحظر الشامل للتجول، والإغلاق التام للمؤسسات في حال تدهور الوضع الوبائي، واستمرار زيادة عدد إصابات فيروس كورونا، بعد أن سجلت 1135 إصابة جديدة، في أعلى رقم يومي منذ أكثر من شهر.وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن "التوقعات تشير إلى أن زيادة الإصابات ستستمر خلال الأيام المقبلة في حال التهاون بالإجراءات الوقائية"، معبرة عن أسفها لضياع فرصة القضاء على الوباء خلال الفترة الماضية بسبب ضعف التزام المواطنين، ولفتت إلى أنها حرصت طيلة الفترة الماضية على تكرار التحذير من مخاطر عدم ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وخطورة التجمعات.

وتابع البيان: "تحسن الوضع الوبائي لا يعني أن العراق تجاوز مرحلة الخطر، أو أنه ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من تدهور وبائي، والإصابات يمكن أن ترتفع مجددا بسبب عودة التجمعات مثل مجالس العزاء والاحتفالات وارتياد دور العبادة، واستئناف مظاهر التحية والسلام المعتادة كالمصافحة والمعانقة والتقبيل"، داعية المؤسسات الحكومية والأهلية إلى إلزام موظفيها بالإجراءات الوقائية.وأشارت إلى أنها ستراقب الوضع الوبائي عن كثب، وستتخذ إجراءات أكثر تشدداً في حال زيادة الإصابات بشكل خطير، وصولاً إلى فرض الإغلاق التام، وإغلاق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى، وتقليل الإصابات والوفيات لإنقاذ حياة المواطنين، مبينة أن لقاحات كورونا ستصل إلى العراق في أواخر الشهر الحالي.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة العراقية لـ"العربي الجديد"، أن فرق الرصد التابعة للوزارة لاحظت تهاوناً كبيراً فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية، وأن اغلب الأشخاص الذين يدخلون إلى المناطق المزدحمة لا يرتدون الكمامات، فضلاً عن وجود اكتظاظ في المؤسسات الحكومية، وكذلك خلال مناسبات العزاء والأعراس.



وأشار إلى أن وزارة الصحة طرحت جميع ملاحظاتها على لجنة الصحة والسلامة الوطنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.والأحد الماضي، قررت السلطات العراقية غلق الحدود، ومنع السفر إلى جميع الدول التي ظهرت فيها إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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