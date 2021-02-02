إصابات في صفوف الحشد الشعبي بتعرض شرقي الفلوجة

2021/02/02 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

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صورة ارشيفية

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منذ 16 دقیقة

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اعلن معاون قائد عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي علي المظفر ابو زيد عن اصابة اثنين من مقاتلي الحشد بعد تعرضهما لعملية قنص من ارهابي في منطقة ذراع دجلة في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة .

وقال المظفر في تصريح ان القناص اصاب اثنين من مقاتلي الحشد الاول في كتفة والثاني في صدره وهما من مقاتلي الحشد الشعبي لواء ٢٧ المتمركزين في سيطرة ٣٠ في منطقة جذال في ذراع دجلة

مضيفا ان القوات الامنية نقلت الجريحين الى مستشفى الكاظمية لتلقي العلاج فيما نفذت قوات الحشد الشعبي عملية امنية بحثا عن الارهابي الداعشي الذي استهدف قوات الحشد .

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